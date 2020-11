Siracusa, caso covid al Wojtyla: chiuso il plesso di via Tucidide

La sede di via Tucidide dell'istituto comprensivo Wojtyla chiusa oggi per interventi di sanificazione straordinaria.

Si è verificato un nuovo caso covid a seguito del quale sono state disposte le operazioni di pulizia e di disinfezione straordinaria.

La ripresa dell'attvità didattica è previsrta per domani.

Nessun problema per gli altri due plessi dell’istituto comprensivo di via Tintoretto e via Torino che oggi sono regolarmente aperti.