La Nazionale di ciclismo su pista torna a Noto per un raduno collegiale

Dal 7 al 20 dicembre il velodromo Paolo Pilone di Noto ospiterà un raduno collegiale del settore pista della Federazione Ciclistica Italiana.

Gli azzurri, sotto la guida del Ct Marco Villa, si alleneranno a Noto in vista della stagione 2021 nella quale, tra l’altro, spicca l’appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo.

Ad annunciarlo è il sindaco Corrado Bonfanti dopo averne ricevuto notizia dal presidente della Fci Renato di Rocco

A inizio 2020, infatti, la Nazionale era stata in Sicilia per preparare la nuova stagione con tre allenamenti svolti al Velodromo Pilone.