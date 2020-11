Coronavirus, 101 nuovi positivi tra Siracusa e provincia. In Sicilia 1.249

Sono 101 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore tra Siracusa e provincia. In Sicilia sono 1.249 con 1.604 pazienti ricoverati con sintomi, altri 243 in terapia intensiva, 36.066 in isolamento domiciliare e altri 41 decessi. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 37.913.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: Catania 434, Palermo con 413, Ragusa 160, Siracusa 101, Messina 45, Caltanissetta 44, Enna 34, Trapani 14 e Agrigento 4.