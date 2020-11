Siracusa, appello ai Sindaci: "Si apra la stagione del confronto"

"Si riapra la stagione del dialogo, del confronto, della trasparenza". Questo l'appello che i segretari generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Roberto Alosi, Vera Carasi e Luisella Lionti indirizzano attraverso un comunicato ai sindaci della provincia di Siracusa.

"La contrattazione sociale, richiesta dalle nostre federazioni dei Pensionati e condivisa da tutto il sindacato confederale territoriale - esortano i segretari - diventi il punto di partenza della rinascita e della resistenza di ogni territorio. Anziani, disabili, persone non autosufficienti - insistono -hanno bisogno di risposte mirate, urgenti e condivise".

Da qui l'invito ad aprire in ogni singolo territorio, all’interno dei Distretti socio-sanitari, tavoli di incontro.

"Proviamo a fare il miglior uso possibile dei fondi in arrivo dal governo nazionale ( quasi 4 milioni di euro) in termini di ristoro e di resilienza a favore delle fasce più deboli che soffrono maledettamente la crisi sociale ed occupazionale che stiamo vivendo. Non si costringano, come già accaduto la scorsa settimana davanti al Comune di Siracusa, i pezzi più vulnerabili della nostra comunità a scendere in piazza per rivendicare un diritto al confronto e all’ascolto reciproco. È uno spettacolo indecoroso".