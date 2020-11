Messa in sicurezza per le 3 ex discariche di Siracusa: piano da 8,5 milioni

Tutte e tre le ex discariche di Siracusa, quelle di contrada Cardona, Arenaura e Santa Panagia, saranno messe definitivamente in sicurezza.

Ne dà notizia il sindaco, Francesco Italia, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia, per il lavoro svolto, il Dipartimento dell'ambiente regionale, Arpa Siracusa e Libero consorzio.

Giovedì 26 novembre si terrà la conferenza dei servizi per il nuovo piano di finanziamento finalizzato alla stipula dell'Accordo di programma rafforzato tra Ministero dell'ambiente e Regione.

La spesa complessiva prevista per i tre interventi è di 8,5 milioni di euro. La fetta più consistente è destinata alla discarica di contrada Cardona: 6 milioni 250 mila euro finalizzati alla messa in sicurezza permanente. Per l'ex discarica di Arenaura e per Santa Panagia sono previsti, rispettivamente, 1 milione 250 mila e un milione di euro per la caratterizzazione dei siti, la progettazione e la realizzazione degli interventi.