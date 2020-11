Piano regionale per il Recovery Fund, l'ira di Prestiacomo: "Siracusa non c'è"

"Siracusa non esiste nel piano regionale per il “Recovery fund”. La denuncia arriva dalla deputata nazionale, Stefania Prestigiacomo

"E’ sconfortante e scandalosa per la comunità siracusana - commenta ancora - la “Proposta di piano regionale per la ripresa e la resilienza”, cioè il progetto della Regione su come spendere i milioni del Recovery Fund che toccheranno alla Sicilia.

In 27 pagine e più di novemila parole - spiega la Prestigiacomo - Siracusa è citata solo una volta (e per l’eterno completamento della Siracusa-Gela) mentre, ad esempio Noto e Augusta non vengono mai citate.

Non ci sono iniziative specifiche sulla infrastrutturazione aree industriali ex Asi (Irsap) della nostra provincia, dove ancora ci sono aziende raggiungibili solo da trazzere. Non un euro per il porto di Augusta, si parla di hub ma senza mai citare l’unico possibile candidato, e cioè lo scalo megarese. Non c’è nemmeno un euro, un progetto per il nostro decantato parco archeologico ed in generale per la filiera turistica.

Tutto comincia e finisce - prosegue - nelle tre aree metropolitane. I collegamenti ferroviari primari, infatti, a dispetto di tutti i documenti nazionali ed europei che parlano di collegamento fino a Siracusa nella visione della regione si fermano a Catania"