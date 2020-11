Siracusa, raccolta plasma iperimmune: avviato il censimento dei potenziali donatori da parte delle associazioni

Avviata anche a Siracusa la macchina della raccolta del plasma iperimmune dopo la decisione dell'assessorato regionale alla salute di autorizzare tutti i Centri trasfusionali dell'isola.

Tutte le associazioni del territorio provinciale hanno avviato il censimento, interpellando i donatori con covid per identificare coloro che hanno le caratteristiche richieste per diventare donatori di plasma iperimmune, vale a dire che abbiano avuto sintomi importanti, che siano guariti e che abbiamo anticorpi in quantità rilevante. Il tutto con certificazione documentata dai medici di avvenuta guarigione.

"Una volta ricevuti gli elenchi - ci dice il direttore del Centro trasfusionale dell'Umberto I - calendarizzeremo l'attività di raccolta, prevedendo di fare almeno una seduta al giorno, nel rispetto delle regole anticovid. Congeleremo le provette in attesa di inviarle al Policlinico di Pavia. Una volta validate, le sacche di plasma iperimmune saranno messe a disposizione per il trattamento dei malati".

La difficoltà adesso, paradossalmente, è quella di trovare donatori le cui caratteristiche rispettino perfettamente quelle indicate dal protocollo.