Sortino, il Comune presenta un progetto per la riqualificazione degli impianti di contrada Lago

Intervento di rigenerazione degli impianti sportivi di contrada Lago, a Sortino, attraverso l’adeguamento necessario per poter partecipare ai tornei organizzati dalle federazioni sportive - Coni, Fipav, Fit, Lnd, Fit - prevedendo anche l’abbattimento delle barriere architettoniche sia per gli atleti sia gli spettatori.

Presentato dal Comune, nell'ambito del Bando Sport e Periferie, il progetto esecutivo per il quale viene chiesto un contributo di 700.000 euro con un cofinanziamento a carico del bilancio comunale di 90.000 euro.

L'intervento prevede la realizzazione di una struttura indoor che permetterà l’utilizzo della struttura anche nei mesi invernali, con la copertura dell’attuale campo di calcio a 5; un campo polifunzionale outdoor con copertura in erba sintetica, con la realizzazione di due blocchi di servizi posti in posizione baricentrica destinati a spogliatoi e a wc per gli spettatori per tutta la struttura; la demolizione parziale degli spogliatoi esistenti e la realizzazione di un nuovo campo di Padel; la riqualificazione dell’ala nord della palestra con la realizzazione di uffici, del magazzino e dell’infermeria; la sistemazione dell’area esterna con la realizzazione di nuove recinzioni, nuove vie di fuga e realizzazione di nuovi sottoservizi destinati all’intero plesso.

Un primo passo che soddisfa gli assessori allo Sport Luciano Gigliuto e ai Lavori Pubblici Valentina Cianci, che hanno seguito costantemente tutte le fasi, dall’incarico alla approvazione del progetto condiviso anche con le associazioni sportive. Il sindaco, Vincenzo Parlato, manifesta la propria gratitudine per il lavoro svolto dagli assessori e dall’ufficio tecnico comunale con l’augurio che l’importante opera possa essere inserita tra quelle finanziabili con il Bando port e Periferie.