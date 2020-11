Pachino, ordine esecuzione pena per un 37enne: deve scontare 3 anni e 9 mesi

Deve scontare 3 anni e 9 mesi di reclusione per cumulo pene per reati inerenti le sostanze stupefacenti commessi nel 2014 nel Catanese.

Si tratta di Corrado Spataro, 37 anni, arrestatato dai Carabinieri di Pachino, in ottemperanza ad ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania.

Ll’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa.