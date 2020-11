Melilli, furto in supermercato: arrestato 53enne lentinese

Da Lentini si sposta a Villasmundo dove viene arreatsto perché preso in fragranza di furto in un supermercato.

E' accaduto ieri dove i Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di Massimo Marongiu, 53enne.

Passando da via Savonarola i militari dell'Arma hanno notato un uomo allontanarsi di corsa dal supermercato Crai, dirigendosi verso la propria auto. I Carabinieri hanno perquisito lìuomo e la vettura sulla quale hanno rinvenuto diversi prodotti alimentari portati via dal supermercato.

La refurtiva è stata riconsegnata al gestore del supermercato mentre per Marongiu sono stati disposti i domiciliari.

L’uomo è stato inoltre sanzionato perché si trovava senza giustificato motivo fuori dal Comune di residenza.