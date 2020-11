Siracusa, 4 classi del Paolo Orsi nei locali della chiesa di Santa Rita

Quattro classi della scuola media dell'Istituto Comprensivo “Paolo Orsi” di Siracusa da mercoledì saranno ospitate nei locali della Chiesa di Santa Rita in via Tevere. Ciò a seguito della carenza di aule determinata dalle regole imposte dall'emergenza covid.

In tutto saranno 85 gli alunni che faranno lezione nella nuova struttura.

Al suono della prima campanella, mercoledì 25 alle 8.30, presenzieranno il sindaco Francesco Italia, l’assessore alle Politiche scolastiche Pierpaolo Coppa, il dirigente scolastico Lucy Pistritto e monsignor Giuseppe Sudano.