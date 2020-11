Siracusa, amministrazione Italia e Pd: Salvo Baio striglia il partito

Nel comunicato che di seguito pubblichiamo, Salvo Baio si chiede: "Cosa farà il Pd se nel 2023 il sindaco Italia si ripresenterà?" Dalla risposta a questa domanda deve dipendere la decisione di sostenere o no l'attuale giunta.

"Credo che i dirigenti del Partito democratico abbiano visto, come me, le immagini dei pensionati che, con le bandiere dei loro sindacati, protestavano pacificamente sotto Palazzo Vermexio nella vana attesa di essere ricevuti dal sindaco Italia per chiedergli di attivare le politiche socio sanitarie del distretto di cui Siracusa è il comune capofila. Ma il sindaco non li ha ricevuti. Da tre anni i sindacati chiedono di essere convocati dal sindaco, ma il sindaco li snobba, sottraendosi al confronto. Sarò all'antica, ma per me un sindaco che non parla con i sindacati non è un sindaco democratico.

Credo di non essere il solo nel Pd ad aver appreso la notizia del distacco di calcinacci (ma il solaio è rimasto integro?) nella scuola di Cassibile "Falcone e Borsellino", dove precedentemente erano stati eseguiti lavori di manutenzione. Per fortuna è successo di notte, ma se fosse successo di giorno mentre c'erano gli studenti e gli insegnanti? Il segretario generale della Cgil, Roberto Alosi, e il responsabile del settore Scuola, Paolo Italia, hanno immediatamente protestato, chiedendo, giustamente, che qualcuno si scusi e che venga garantita la sicurezza in tutte le scuole. Sono totalmente d'accordo con loro. Perché il Pd non ha detto una parola?

Recentemente il sindaco ha ammesso che il gestore della Cittadella dello Sport ha accumulato un enorme debito nei confronti del Comune, non avendo mai, e sottolineo mai, pagato la quota a suo carico per le spese per le utenze (acqua, luce, gas). Si tratta di circa 650 mila euro secondo la stima, fatta a luglio, dell'attuale assessore allo Sport. La domande che il Pd dovrebbe fare al sindaco sono queste: perché il Comune non ha fatto i necessari controlli in tutti questi anni nonostante le ripetute denunce pubbliche? Perché il Comune ha pagato con i soldi dei cittadini ciò che doveva pagare il gestore della Cittadella sulla base di precisi obblighi contrattuali? Perché il Comune ha consentito che in un'area pubblica come è quella della Cittadella venissero realizzate ben tre strutture private dove si pratica a pagamento il paddle tennis?

Veniamo alla gestione pubblica del servizio idrico. Il sindaco, in presenza di Salvo Adorno e di Santino Romano, si era impegnato a discuterne con le forze politiche che sostengono la giunta per trovare una soluzione condivisa sulla forma di gestione più idonea. Invece ha fatto di testa sua e ha messo i vertici del Pd di fronte al fatto compiuto. Nonostante questo sgarbo, non c'è stata da parte del Pd alcuna reazione, neanche una telefonata per dirgli: caro Italia non ci si comporta così.

Vorrei capire il perché di questo appiattimento sulla giunta Italia, soprattutto vorrei capire qual è la strategia del Pd per le prossime Amministrative? La discussione che si sta facendo al nostro interno in questi giorni sul sostegno alla giunta Italia non può prescindere da questa domanda: che farà il Pd qualora nel 2023 Francesco Italia si ricandidasse? Voglio sperare che i vertici del Pd si rendano conto di come le scelte di oggi dipendano dalla risposta che si dà a questa domanda. Infine, ho l'impressione che stia rientrando dalla finestra ciò che durante il congresso era uscito dalla porta: il tentativo di eterodirigere il Partito democratico".