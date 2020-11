Floridia, scuole e covid: l'assessore Gozzo "I protocolli scolastici stanno funzionando. Solo 5 alunni positivi attuali su 2.600"

Sono state settimane di grande apprensione a Floridia a causa della diffusione del coronavirus nelle scuole, ma l'assessore all'Istruzione Paolo Gozzo interviene con l'intento di tranquillizzare le famiglie, evidenziando che in questo momento nelle scuole comunali si rilevano 8 positivi, di cui 5 alunni su un totale di 2.600 studenti.

"Pur condividendo le paure legittime dei genitori - scrive l'assessore - invito le famiglie a non estremizzare fatti e comportamenti, a non trasmettere paure agli alunni e a riflettere sulle specificità di ogni territorio. Non ci sono dubbi che il virus è tra noi e che l’unico modo che abbiamo di arginarlo è utilizzare le regole anti contagio. La scuola non va demonizzata - aggiunge - ma vanno sottolineati piuttosto gli sforzi della comunità scolastica per garantire la sicurezza di tutti: alunni e lavoratori della conoscenza. Un gruppo di alunni che erano risultati positivi due settimane fa sono adesso negativi, stanno bene e tornano a frequentare la scuola. il rischio contagio negli edifici scolastici, non solo è contenuto ma dimostra che i protocolli scolastici vengono applicati"

Da qui l'appello rivolto alle famiglie: "Ci aiutino a tenere le scuole aperte e sicure. Evitino assembramenti durante le operazioni di ingresso e uscita dalle scuole, misurino ogni giorno la temperatura ai loro figli, utilizzino costantemente la mascherina, ed evitino attività di socializzazione al di fuori della scuola.

È un momento difficile, solo uno sforzo congiunto ci permetterà di non peggiorare la situazione e di proseguire con le lezioni in presenza almeno fino a Natale, nella speranza che dopo le vacanze questa ondata di pandemia possa essere superata".

L'assessore si rivolge poi alle Usca territoriali alle quali viene chiesto "di intervenire in tempi celeri nelle scuole e di realizzare operazioni di screening anche negli Istituti comprensivi".

"Non è tempo di allarmismi - conclude l'assessore Gozzo - è tempo di collaborazione, attenzione e grande responsabilità di ognuno".