Canicattini Bagni, ripare la biblioteca comunale per il servizio prestiti

Da martedì 24 novembre riapre la Biblioteca comunale “G. Agnello” di Canicattini Bagni, per i prestiti.

Gli uetnti dovranno prenotarsi scrivendo al servizio di assistenza mail pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it o su WhatsApp al numero 3343418435.

Una volta effettuata la prenotazione, bisogna aspettare la comunicazione che segnala l'effettiva disponibilità del materiale prenotato. A quel punto, seguendo i protocolli di sicurezza, ci si può recare in Biblioteca per il ritiro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 17:30.

Restano chiusi gli spazi per la lettura in Biblioteca e per l’uso delle postazioni Internet.