Siracusa, raccolta alimenti per le famiglie in difficoltà

Raccolta di alimenti a lunga conservazione per la famiglie siracusane in difficoltà economica.

E' stata effettuata ieri mattina, al supermercato Crai di Via Cavour 71, da parte dell'associazione 'I Guardiani Di Aretusa" nell'ambito delle raccolte che l'associazione Sol.Id. sta organizzando in tutta Italia.

"Il risultato è stato molto buono - riferisce Fabio Camilli, referente locale dell'associazione - i siracusani si sono dimostrati generosi e solidali. In tutta la provincia di Siracusa - aggiunge - sono sempre più numerose le famiglie che ci chiedono aiuto, famiglie che hanno sempre pagato le tasse e che ora, nel momento della necessità, si vedono rifiutare gli aiuti di cui hanno bisogno".