Priolo, interventi di sanificazione in tutte le scuole

Hanno preso il via ieri e saranno ultimati oggi gli interventi di sanificazione in tutte le sciuole di Priolo.

Domani, infatti, i plessi scolastici saranno pronti per la riapertura. Gli interventi hanno riguardato gli spazi esterni, le aule, i servizi igienici, le palestre e tutti gli altri locali.

La sanificazione è stata disposta dal sindaco Pippo Gianni, per tutelare la salute della popolazione scolastica e di tutti i cittadini, prevenendo i contagi da covid-19.