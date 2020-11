Carlentini, picchia e minaccia di morte la compagna: arrestato 47enne

E' stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un 47enne catanese già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato colto in flagranza dai Carabinieri allertati da una chiamata al 112: quando sono arrivati nell'abitazione di Carlentini, l'uomo, in stato di ebbrezza, stava ancora inveendo contro la compagna dopo averla picchiata e minacciata di morte. La lite era scoppiata per futili motivi.

La donna ha raccontato ai militari che quello era l’ultimo di una lunga serie di episodi, di violenze domestiche e minacce. In passato l’uomo, per vincere la resistenza della donna a farlo entrare in casa, avrebbe anche forzato la porta d’ingresso, colpendola con una bombola del gas.

Il 47enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa.