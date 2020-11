Pachino, insegnante sospetta positiva: chiude per 2 giorni il plesso Rubera

Chiuso in via precauzionale per due giorni, a partire da domani lunedì 23 novembre, il plesso scolastico Rubera a Pachino.

La decisione è stata presa dalla Commissione Straordinaria che guida il Comune d’intesa con i Dirigenti dei due Istituti scolastici interessati, “S. Pellico” e “V. Brancati” dopo che una docente, nell'ambito della campagna di screening della popolazione scolastica, si è sottoposta ieri mattina al tampone antigenico rapido, il cui esito positivo ha comportato la conseguente effettuazione del tampone molecolare.

"Si tratta di una decisione assunta nell’esclusivo interesse di tutelare la salute pubblica, specie le fasce più deboli" - scrive in una nota la Commissione, che rinnova l’invito alla cittadinanza ad assumere atteggiamenti responsabili per il bene di tutti perché “la diffusione del virus dipende molto dai nostri comportamenti quotidiani.”