Emergenza covid, in arrivo oltre 3 milioni per i Comuni del Siracusano e 780.000 euro per l'ex Provincia

In arrivo oltre 3 milioni di euro per i Comuni della provincia di Siracusa e 780 mila euro per l’ex Provincia regionale come acconto per il ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese affrontate dagli enti locali a causa dell’emergenza sanitaria ed economica in atto.

A dare notizia del provvedimento è il parlamentare del M5S Filippo Scerra.

I fondi, stanziati con i decreti Rilancio e Agosto, fanno seguito a un decreto interministeriale siglato da ministero dell’Interno e quello dell’Economia.

La ripartizione è basata su tre fattori: la popolazione al 31 dicembre 2017, la “quota di maggiore spesa sociale” e la “quota di maggiore spesa per servizi connessi al trasporto pubblico”.

“Nello specifico – dice Scerra – Siracusa otterrà 870.941 euro, Augusta 164.773; Avola 129.168; Noto 145.629; Lentini 130.152; Floridia 277.066; Pachino 115.604; Rosolini 153.696; Carlentini 125.812; Melilli 229.100; Francofonte 101.521; Priolo 179.471; Palazzolo 58.332; Sortino 112.145; Solarino 99.871; Canicattini 108.712; Portopalo 16.581; Ferla 35.656; Buccheri 28.346; Buscemi 4.178 e Cassaro 9.430. Per un totale di 3 milioni 96 mila euro per i 21 comuni.

A questi – aggiunge il parlamentare – si devono aggiungere i 780 mila euro previsti per il Libero Consorzio calcolati in base al numero di scuole secondario di secondo grado presenti e sulla base del numero di alunni che le frequentano nell’anno scolastico 2019/2020".