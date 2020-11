Siracusa, celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri

E' stata celebrata questa mattina, nella chiesa del Sacro Cuore, a Siracusa ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

La Santa Messa è stata officiata da don Gaetano Silluzio con una contenuta rappresentanza di militari in servizio nel capoluogo e dell'associazione Nazionale Carabinieri.

In chiesa, al termine della funzione religiosa, dopo la lettura della “Preghiera del Carabiniere” e la rievocazione del fatto d’armi di Culqualber, seguite dalle note del “Silenzio”, il Colonnello Giovanni Tamborrino, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, rivolgendosi ai suoi Carabinieri ed ai commilitoni in congedo, ha ricordato il valore della Fedeltà dell’Arma, evidenziata in questi mesi soprattutto dalla dedizione con cui i Carabinieri si sono applicati per far rispettare le disposizioni contenute nei provvedimenti anticovid e a sostegno alle fasce più deboli.

L’evento si è concluso con l’Inno alla Virgo Fidelis, intonato dal coro della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.