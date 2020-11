Sortino, detenzione di droga e reperti archeologici: denunciato 24enne

Dovrà rispondere di detenzione e spaccio un 24enne di Sortino accusato anche di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo stato.

I Carabinieri della Stazione di Sortino in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori Siciliahanno effettuato una perquisizione domiciliare in un fabbricato in uso al giovane, e in un mobile hanno rinvenuto due contenitori in vetro contenenti 73 grammi di marijuana, tre piante in essicazione della medesima sostanza , un bilancino di precisione e, all’interno dell’intercapedine di un muro, cento euro.

In casa, all’interno di una credenza, sono stati ritrovati dei reperti archeologici illecitamente detenuti: una “coppetta fittile bilanciata” e 9 monete in bronzo di diversa fattura e zecca, riconducibili verosimilmente al periodo greco.

La sostanza stupefacente ed i reperti archeologici sono stati sottoposti a sequestro. Lo stupefacente sarà inviato al Laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo; il vaso e le monete antiche saranno invece esaminati per accertarne il valore archeologico.