Lavori sbloccati per 5 strade provinciali del Siracusano

Sbloccati i lavori per 5 strade provinciali. A darne notizia è Vincenzo Vinciullo che ricorda come gli interventi siano stati finanziati nella scorsa Legislatura. Si tratta della S.P. 4 “Avola – Manghisi” per 611.943,89 euro (lavori di manutenzione straordinaria); S.P. 12 “Floridia – Cassibile” per 740.402,91 euro (miglioramento del livello di sicurezza), inserita nel Patto per il Sud; S.P. 84 “Marzamemi – Portopalo” per 586.221,14 euro (ripristino delle opere di protezione con sostituzione guard rail), finanziata in parte con fondi Fas, in parte con fondi Poc; S.P. 2 “S. Catrini – P. di Vè” e S.P. 60 “Monticelli - Albinelli – Cannizzoli”

(miglioramento delle condizioni di sicurezza), strade che ricadono nei territori di Melilli e Sortino, per 300.000,00 euro, inserite nel Patto per il Sud.