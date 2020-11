Siracusa, Zito (M5S): "Si ripristini il finanziamento di 2 mln per il punto nascita dell'Umberto I"

"Il Governo Regionale si impegni a reperire i finanziamenti necessari per i lavori del punto nascita dell’ospedale Umberto I di Siracusa".

Questo il contenuto della mozione presentata il deputato del M5S, Stefano Zito.

“Ad oggi l'Asp ha investito circa 820.000 euro per la ristrutturazione del reparto ma ciò ha consentito di realizzare solo una parte del progetto complessivo - spiega il deputato regionale - in quanto restano esclusi i lavori per il completamento del reparto e per il rifacimento del blocco operatorio-travaglio parto”,

Da qui la richiesta indirizzata all'assessore Razza a ripristinare l’originario finanziamento, pari a 2 milioni di euro nel rispetto dell’impegno assunto dalla Regione in sede di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale del 2015.