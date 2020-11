Via libera al dl Ristori-ter: altri 2 miliardi per aiuti contro la crisi

Via libera dal Consiglio dei ministri al dl Ristori-ter.

Stanziamento di 1,95 mld per il 2020: 1,45 mld andranno ai contributi a fondo perduto per attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid, 400milioni ai sindaci per gli aiuti alimentari e 100 al commissario all'emergenza Arcuri per l'acquisto di farmaci.

Definito il nuovo scostamento di bilancio, che sarà sottoposto al Senato mercoledì 25 e al voto della Camera giovedì 26. In entrambe le Camere è necessaria l'autorizzazione con maggioranza assoluta dei suoi componenti.