Augusta, malati covid trasferiti a Siracusa per la terapia Cpap. Burgio: "Dove sono i ventilatori donati dal M5S?"

Due malati covid ricoverati ad Augusta trasferiti d'urgenza all'ospedale Umberto I di Siracusa per iniziare la terapia Cpap con i ventilatori polmonari.

Queste le segnalazioni che i parenti dei due pazienti hanno fatto arrivare all'ex consigliere comunale di Siracusa Francesco Burgio, che, parlando anche con uno dei due malati, apprende anche che per uno dei due era stato disposto fino a quel momento solo l'utilizzo della mascherina e dell'ossigeno.

"Informazioni che stupiscono - afferma Burgio - anche perché, a marzo scorso, in piena pandemia, l'Asp di Siracusa aveva ricevuto diverse donazioni di attrezzature per la cura del covid e tra queste quella di 5 ventilatori polmonari donati da deputati regionali e nazionali del M5S".

Da qui una serie di domande rivolte da Burgio proprio ai vertici dell'Asp: "A quali ospedali sono stati destinati quei ventilatori polmonari? Sono tutti utilizzati e non bastanno? Il Muscatello di Augusta ne è dotato? Se sì, perché non vengono utilizzati?"