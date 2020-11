Siracusa, confributi forfettari a fondo perduto per associazioni sportive e società dilettantistiche

Contributi forfettari a fondo perduto per associazioni e delle società dilettantistiche. Sono messi adisposizione dal Dipartimento per lo Sport, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base per l’emergenza Covid.

Gli uffici del settore Politiche sportive del Comune hanno già provveduto a trasmettere l’avviso ai Comitati provinciali delle diverse Federazioni per procedere alla presentazione delle istanze che potrà avvenire dalle 16 del 18 novembre alle 16 del 24 novembre collegandosi al link https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/”.

L’importo corrisposto è pari a 1.600 euro per ogni Asd e Ssd richiedente ed ammessa.

“In un momento di particolare sofferenza per lo sport e per le associazioni sportive - dichiara l'assessore Buccheri - questo contributo rappresenta un piccolo sostegno, che sicuramente non coprirà le grandi perdite accumulate, ma che assicura una boccata d’ossigeno in attesa della fine dell’emergenza sanitaria. Peraltro questo provvedimento non impedisce di partecipare al bando che come Comune abbiamo fatto lo scorso 5 novembre per contributi straordinari a favore di associazioni sportive dilettantistiche per complessivi 25mila euro”.

Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito dell'avvenuta richiesta. Per l’assistenza tecnica è attivo l’indirizzo di posta elettronica fondoperduto@sportgov.it.