Siracusa, raccolta organico 2 volte a settimana anche dal 23 al 28 novembre

Sarà ancora in regime di riduzione la raccolta dell'organico dal 23 al 28 novembre a Siracusa a causa della saturazione degli impianti di conferimento.

Il Comune ha pertanto riconfermato il calendario varato la scorsa settimana che prevede la riduzione della raccolta dell'umido per le utenze domestiche a due volte a settimana.

Il piano provvisorio prevede per lunedì la raccolta a Ortigia, zona Umbertina, Grottasanta, Neapoli, Tiche, Epipoli, Belvedere, Cassibile, Case sparse tivoli, Case sparse Floridia, Muraglia di Mele.

Mercoledì la Tekra ritirerà l’organico ad Ortigia, zona Umbertina, Akradina, Santa Lucia, Tiche, Belvedere, Case sparse Ippodromo e Zone marine.

Venerdì, invece, toccherà a Grottasanta, Neapolis, ancora Akradina e Santa Lucia, Epipoli, Cassibile, Case sparse Tivoli, Case sparse Floridia, Muraglia di Mele, Case Sparse Ippodromo, Zone marine.