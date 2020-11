Iniziativa del Lions club Siracusa Host contro la violenza sulle donne

I soci del Lions Club Siracusa Host, guidato da Salvatore Di Benedetto, per tutta la settimana dal 22 al 29 novembre, nello svolgere le loro attività professionali o relazionali indosseranno una mascherina di colore rosso per sottolineare solidarietà nei confronti delle donne vittime di violenza.

L'inizitiva parte dal Comitato “violenza e disparità di genere”, affidato a Vittorio Pianese, Teresa Peluso e Nelly Fosini. Il Comitato ha in programma, inoltre, l’organizzazione di un webinar con le autorità deputate al controllo e al contrasto della violenza sulle donne e alle disparità di genere.