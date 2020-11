Sicilia in zona arancione fino al 3 dicembre

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui la Sicilia, insime a Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta, resta regione in fascia arancione. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, "ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020".

Pertanto ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata (se non per l'asporto), negozi aperti, Dad solo alle superiori. La circolazione all’interno di un Comune è permessa ma non lo è abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.