Siracusa, Festa dell'albero: 3 progetti dedicati a piazza Santa Lucia, Bosco Minniti e scuola Archia

Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita nel 2013 per valorizzarne l'importanza per la vita dell'uomo e per l'ambiente.

Il Comune partecipa avviando tre progetti per la messa a dimora di 65 alberi che andranno ad arricchire il verde urbano cittadino che vanno ad aggiungersi ad altri 250 alberelli piantati dal Comitato Aria Nuova.

Sei alberi di arancio amaro saranno installati a piazza Santa Lucia e valorizzeranno le aiuole centrali della parte sud; 21 alberi tra cui ligustro, carrubo, leccio, photinia e ulivo, che insieme a 300 siepi andranno a sistemare l'intera parte esterna dell'istituto comprensivo Archia di via Calatabiano; infine 38 platani andranno ad adornare con un doppio filare il viale centrale del parco Robinson di Bosco Minniti.

“La rigenerazione della nostra città – afferma il sindaco, Francesco Italia – passa attraverso piccoli ma concreti gesti che vanno nella direzione del miglioramento complessivo della qualità della vita. L’obiettivo è di ribadire l’attenzione alla sostenibilità e all'accessibilità da parte della nostra Amministrazione, attraverso la capacità di ripensare la mobilità, il verde e gli spazi comuni dell’abitare. Una rivoluzione dolce che coinvolge famiglie, associazioni, istituzioni e tutti coloro che lavorano per educare a stili di vita più sani e responsabili”.

“Abbiamo scelto il platano – afferma l'assessore al Verde pubblico, Carlo Gradenigo – per la sua rapida crescita.

L'intervento a Bosco Minniti è realizzato a costo zero ed è frutto di un progetto dell'agronomo Nino Attardo, sviluppato per favorire e incentivare la fruizione del parco .