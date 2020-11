Siracusa, un altro caso positivo tra gli operatori del 118: è un'infermiera

Ancora un caso positivo tra gli operatori sanitari del 118 a Siracusa.

Si tratta di un'infermiera in servizio sulla ambulanza medicalizzata Siracusa 1 di stanza all'ospedale Rizza.

Due giorni fa, sempre tra i componenti dello stesso equipaggio, si erano registrati altri due positivi:in quel caso si strattava di un medico e di un autista-soccorritore.

Nelle scorse settimane altri 6 autisti soccorritori e 3 infermieri della postazione di Ortigia.

Renzo Spada, segretario della Fsi-Usae Siracusa insiste nel chiedere con urgenza l'effettuazione di tamponi a tappeto in via preventiva per tutti gli operatori del 118 e la separazione logistica per le 2 ambulanze di Ortigia.