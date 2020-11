Siracusa, controlli nelle piazze di spaccio: sequestro di cocaina, marijuana e crack

Ancora nuovi servizi antidroga nelle piazze dello spaccio siracusano.

Agenti delle Volanti sono intervenuti in un condominio di Via Don Sturzo dove hanno identificato un gruppo di giovani e, in un'area di pertinenza dell'edificio, hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di una manichetta dell'acqua dell' impianto antincendio, 14 dosi di hashish e una dose di marijuana.

In Via Immordini rinvenuti 6 grammi circa di cocaina purissima, 36 dosi di crack e 22 dosi di marijuana.