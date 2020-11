Priolo, apre lo sportello di segretariato sociale per i più fragili

Sarà attivo dalla prossima settimana, ogni martedì e giovedì, dalle 9 alle 11, lo Sportello di Segretariato Sociale, nell’ex Ufficio di collocamento, all’ingresso del Palazzo Comunale.

Una iniziativa per venire incontro alle esigenze dei soggetti più fragili e meno informati. Sarà possibile richiedere approfondimenti su diritti, prestazioni erogate, bonus, sussidi, agevolazioni economiche, sulle modalità di accesso ai servizi attivati dall'Ente.

“Non solo supporteremo i cittadini nella richiesta di informazioni - ha detto il sindaco Pippo Gianni - ma, attraverso la compilazione di una scheda di accesso al servizio, saremo anche in grado di avere una stima corretta e aggiornata sulle reali necessità della popolazione, in modo da offrire servizi sempre più consoni alle esigenze di tutti”.

“Uno strumento - ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana - che nasce per evitare che i cittadini meno informati e meno avvezzi alla tecnologia possano restare esclusi dalle iniziative intraprese”.

Per accedere allo sportello è obbligatoria la prenotazione telefonica, chiamando l’Ufficio Politiche Sociali allo 0931 779278, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Saranno rispettate tutte le condizioni di sicurezza anti-Covid che impone la pandemia in atto.