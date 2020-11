Siracusa, associazione Astrea: domani raccolta farmaci e prodotti per i bambini

"In farmacia per i bambini" è un’iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus per la sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e prevede la raccolta di farmaci e prodotti baby care per i bambini in povertà sanitaria.

"Accogliamo con piacere iniziative del genere - afferma Rossana La Monica, presidentessa dell' associazione Astrea - perché riteniamo utile e indispensabile lottare contro ogni forma di povertà in particolare quella che tocca da vicino i bambini. I volontari saranno presenti in due farmacie e saranno lieti di raccogliere qualsiasi medicinale o prodotto sanitario utile per i più piccoli. Sarà possibile donare farmaci fino a giorno 27 novembre".

I volontari e le volontarie dell'associazione Astrea, nata in memoria di Stefano Biondo, domani, Giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, saranno dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 20 alla Farmacia Fichera di Corso Gelone, 91 e alla Farmacia Santa Panagia di Viale Santa Panagia, 90.