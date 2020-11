Priolo, entro la fine dell'anno sarà operativo il distaccamento dei vigili del fuoco

Siglato questa mattina a Priolo l'accordo per l’apertura del distaccamento dei vigili del fuoco in via Prati.

A firmarlo il sindaco Pippo Gianni e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Siracusa, Michele Burgio. La consegna delle chiavi avverrà entro la fine dell’anno.

La struttura è stata ultimata mesi fa e si sta completando il trasferimento degli arredi e dei principali impianti di comunicazione. Sul posto saranno presenti 25 unità, dislocate su 4 turni.

“Per i Vigili del Fuoco - ha detto il Comandante Michele Burgio - oggi è una giornata importante. Potenzieremo il dispositivo di soccorso nel territorio di Priolo, riducendo i tempi di azione a pochissimi minuti. Quello di Priolo - ha concluso il Comandante Burgio - sarà il 5° distaccamento della provincia di Siracusa, insieme ad Augusta, Lentini, Noto e Palazzolo”.

“Un’operazione - ha sottolineato il sindaco Gianni - partita oltre 15 anni fa con l’assessore Margagliotti. Dobbiamo dare merito anche all’on. Prestigiacomo che a suo tempo si occupò dell’insediamento dei Vigili del Fuoco a Priolo”.

“Nel 2005 - ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - si pensava alla ristrutturazione della scuola Pino Rando; decisi invece di attuare un intervento più significativo, la demolizione e la ricostruzione. Il progetto esecutivo fu redatto da un professionista e furono adottati gli atti consequenziali per la sua realizzazione. Con l’insediamento dell’amministrazione Gianni - ha concluso Tonino Margagliotti - abbiamo ritrovato la struttura incompleta e grazie all’esecuzione di svariati lavori e attività abbiamo completato quella che adesso è una caserma all’avanguardia”.

