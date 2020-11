Siracusa e Rosolini, tamponi con metodo drive in: nessun positivo

La popolazione studentesca del Liceo Gargallo di Siracusa (ragazzi, docenti e non docenti e famiglie) sottoposti questa mattina al tampone rapido nell'ambito della campagna di screening disposta dalla Regione in collaborazione con l'Anci. Su 759 tamponi, nessuno è risultato positivo.

La seduta, con il metodo drive in, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha visto impegnato personale sanitario della Usca e della Sanità penitenziaria del Distretto sanitario aretuseo, volontarie e infermiere del Comitato e dell’Ispettorato provinciale della Croce Rossa Italiana.

Stesso risultato a Rosolini, dome, sempre questa mattina, medici e infermieri delle Usca e del Distretto sanitario di Noto in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione hanno eseguito nel drive in organizzato in collaborazione con il sindaco nell’area di Protezione civile 525 tamponi rapidi.