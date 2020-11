Siracusa, sit in dei Pensionati: "Serve la contrattazione sociale"

I sindacati degli anziani in piazza per protestare contro l'immobilismo riguardante i Piani di zona e il Distretto sanitario 48 di cui il Comune di Siracusa è capofila a al quale viene rimproverato, dai segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati, Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed Emanuele Sorrentino, mancato interesse verso disabili e non autosufficienti.

“Da tre anni - spiegano - attendiamo una convocazione da parte del sindaco Italia, che anche oggi si è sottratto al confronto. Massimo rispetto per la segretaria generale del Comune che ci ha ricevuti, ma non abbiamo più bisogno di atti di cortesia. Vogliamo parlare con chi amministra e prende decisioni politiche. Ci hanno detto che il 24 novembre vogliono parlarci in remoto. Bene, ma ci saremo a condizione che anche il sindaco sia presente alla riunione.”

A Siracusa, in rappresentanza delle tre sigle regionali dei Pensionati, il segretario generale della Fnp Sicilia, Alfio Giulio. “Martedì prossimo porteremo il caso Siracusa e l’atteggiamento di questo sindaco al tavolo con l’assessore regionale Scavone – ha annunciato Giulio – i fondi ci sono, le donne, gli uomini, anziani, disabili, non autosufficienti che hanno bisogno di servizi sono tantissimi. Ci si attivi oppure si faccia un passo indietro e ci si assuma la responsabilità di quanto non si sta facendo.”

Il sindacato provinciale dei Pensionati reitera al Sindaco la richiesta di avviare immediatamente una contrattazione sociale permanente.