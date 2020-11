Noto, servizio di controlli straordinari: multe per 12.000 euro

Tre giornate (16, 17 e 18 novembre) di servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Polizia nel centro storico di Noto, controlli estesi anche ai quartieri Agliastrello, Mannarazze, Macchina del Ghiaccio, Crocifisso e aree periferiche costiere e collinari.

Il propietario dell'immobile in cui vivevano i due gambiani espulsi nei giorni scorsi dal territorio nazionale, è stato sanzionato perché, pur consapevole della condizione di irregolarità dei due stranieri, non aveva adempiuto all’obbligo di comunicazione entro le 48 ore all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel complesso sono state identificate 81 persone, controllati 45 veicoli, elevate 10 sanzioni al codice della strada ed eseguite 6 perquisizioni. Sono stati controllati, anche, 18 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale.

Una minore di 17 anni è stata segnalata per uso personale di marijuana.

Inoltre, nell’ambito dei controlli disposti per il contenimento sanitario, sono state elevate 8 sanzioni, Un'altra è stata elevata ad un circolo ricreativo al cui interno sono state soprese a giocare a carte 12 persone alla presenza della presidente del circolo.