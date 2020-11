Augusta, controlli su circolazione stradale e rispetto norme anticovid: sanzioni

Numerosi esercizi commerciali, 298 persone e 157 veicoli, controllati dai Carabinieri nel territorio di Augusta con sanzioni per complessivi 15.000 euro per diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 4 per mancanza di copertura assicurativa; una per guida senza l’uso del casco protettivo; 2 per guida di veicolo senza aver conseguito la prescritta revisione periodica.

Sette i documenti di circolazione ritirati e 35 i punti complessivamente sottratti dalle patenti di guida.

Sul piano dei controlli anticovid i Carabinieri hanno rilevato 31 infrazioni con sanzioni per 12.400 euro. La violazione più frequentemente rilevata è stata quella relativa al divieto di spostamento dal proprio Comune di residenza.