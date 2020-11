Siracusa, 100 grammi di hashish in casa: arrestato 33enne

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa, nel corso di uno mirato servizio antidroga, hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti MORALE Salvatore, siracusano classe 1987, disoccupato, pregiudicato. I militari dell’Arma, avuta notizia che l’uomo potesse essere in possesso di droga, hanno effettuato d’iniziativa una perquisizione all’interno della sua abitazione, riuscendo così a rinvenire, celati all’interno dei mobili casalinghi:  nr. 9 ovuli di hashish, del peso complessivo pari a gr. 100 circa;  nr. 4 dosi già confezionate di hashish del peso complessivo pari a gr. 1,50 circa;  nr. 1 bilancino di precisione, perfettamente funzionante e vario materiale atto al confezionamento;  nr. 1 coltello a serramanico, tutto materiale evidentemente relativo ad una attività di spaccio condotta dal soggetto. Quanto rinvenuto è stato infatti sequestrato unitamente alla somma di euro 70,00 poiché ritenuta provento di tale illecito smercio. Il Morale, all’esito delle formalità, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente.