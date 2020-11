Francofonte, il sindaco chiede la "zona rossa". Lentini: "Virus violento: abbiamo avuto 5 morti in 10 giorni"

Elevato rischio di contagi a Francofonte. Tanto elevato da portare il sindaco Lentini a chiedere per proprio Comune l'istituzione della 'zona rossa'.

La richiesta è stata formalmente avanzata alla Regione già qualche giorno fa.

"Ho chiesto di valutare la possibilità di entrare in Zona Rossa - ha detto il sindaco - a causa della violenza e virulenza del virus che ha causato purtroppo dei decessi nel nostro paese". Sono stati 5 i morti in circa 10 giorni, l'ultimo ieri.

"Chiedo che Francofonte venga dichiarata zona rossa per almeno 15-20 giorni, in modo da poter riportare a zero la curva dei contagi": ha proseguito il sindaco Lentini, che lancia un appello ai francofontesi: "Usiamo la cautela e il buon senso, altrimenti da questa situazione non ne usciamo più. Indossiamo le mascherine, evitiamo assembramenti inutili, usciamo solo se necessario: sono poche regole fondamentali, ma che ci tutelano dal rischio di contrarre il coronavirus".

Attualmente i positivi attuali accertati sono 37 e se per il 70% dei casi si tratta di asintomatici o pazienti con lievi sintomi, per gli altri invece - come ci riferisce Lentini - i sintomi sono più pesanti, tanto da richiedere il ricovero in ospedale".