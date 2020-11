Carlentini, 11 positivi in una Rsa: l'annuncio del sindaco Stefio

Undici positivi all'interno di una casa di riposo. A darne l'annuncio è il sindaco, Giuseppe Stefio che fa anche il punto della situazione.

"I dati riportano 62 casi positivi tra la comunità ed 11 casi positivi all'interno di una casa di riposo. I numeri sono stabili e questo dipende anche dai positivi che sono guariti. Più precisamente, il numero dei nuovi positivi è inferiore al numero dei guariti.

Fortunatamente ad oggi - aggiunge - non esistono ragioni per chiudere le scuole. Queste continuano ad essere luoghi sicuri in ragione del funzionamento dei protocolli di sicurezza: a fronte di diversi casi di positività non si è sviluppato alcun focolaio in nessun Istituto scolastico.

Come già espresso durante le precedenti comunicazioni, la chiusura della scuola non è una decisione che il Sindaco può assumere autonomamente bensì passa dal parere obbligatoruio dell'Azienda Sanitaria Provinciale che ne valuta opportunamente i rischi.

È fondamentale - conclude Stefio - mantenere un atteggiamento adeguato alla circostanza, che rimane emergenziale ma sotto controllo, anche rispetto alla scuola".

In conclusione il primo cittadino conferma che di concerto con l'Asp saranno effettuati i test tra la popolazione scolastica e "qualora si dovesse porre la necessità, il Comune finanzierà a proprie spese i tamponi nelle scuole".