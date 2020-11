Vaccini antiCovid, somministrati per prima ad ospedali e Rsa

"Per salvaguardare i luoghi di principale contagio e diffusione del virus, si potrebbe prevedere in questa prima fase di somministrare il vaccino direttamente nelle strutture ospedaliere e, tramite unità mobili, nei presidi residenziali per anziani".

Lo si legge nel Piano di vaccini antiCovid che il Commissario Arcuri ha inviato ai presidenti delle Regioni. "Gli altri vaccini in arrivo, destinati a tutte le altre categorie di cittadini, saranno somministrati su larga scala in drive-in,a partire dai più fragili".