Plasma iperimmune, anche il Centro trasfusionale di Siracusa si organizza per la raccolta. VIDEO

Tutti i Centri trasfusionali della rete sanitaria siciliana possono raccogliere plasma iperimmune ad uso compassionevole da destinare al trattamento di pazienti affetti da Covid-19.

Lo ha stabilito l’assessorato regionale alla Salute anche dopo un confronto con il Centro nazionale sangue, in considerazione della recrudescenza dell’emergenza pandemica su tutto il territorio nazionale.

Anche il Centro trasfusionale dell'Umberto I di Siracusa è al lavoro per avviare la raccolta.

SiracusaPost.it ha intervistato il direttore Dario Genovese che ha illustrato le azioni che si stanno mettendo in campo, chiarendo chi sono i potenziali donatori e anche cosa ci si può aspettare da questo tipo di trattamento.

Genovese ha colto anche l'occasione per ricordare che, anche in questo momento di emergenza sanitari determinata dal covid, non bisogna dimenticare di donare il sangue: "Ne abbiamo necessità per gli altri malati - ha evidenziato - purtroppo non c'è solo il covid".