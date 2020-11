Screening al drive in anche per i Comuni sotto i 30.000 abitanti

La campagna di screening per Covid-19 promossa dall’assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia, in corso in provincia di Siracusa viene estesa in questa fase ai Comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti che abbiano almeno due Istituti scolastici superiori.

La Direzione strategica aziendale dell’Asp di Siracusa ha avviato, attraverso i direttori dei Distretti sanitari e del Dipartimento di Prevenzione Medico, la nuova programmazione con i sindaci in collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici.

Il programma, con l’esecuzione dei tamponi rinofaringei rapidi, è rivolto agli studenti, ai familiari e al personale docente e non docente delle scuole medie inferiori e superiori.

Le sedi dei drive in di volta in volta individuate con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e dei dirigenti degli istituti scolastici sono inseriti nella piattaforma online predisposta dalla Regione Siciliana www.siciliacoronavirus.it attraverso la quale, novità introdotta dall’Assessorato, è possibile prenotarsi.

Queste le nuove sedi di drive in già programmate in provincia di Siracusa:

Rosolini il 19 novembre 2020 dalle ore 9 alle ore 15 presso l’Area di Protezione civile;

Siracusa il 19 novembre 2020 dalle ore 9 alle ore 13 presso l’area esterna al Liceo Gargallo in via Luigi Monti;

Carlentini 20 novembre 2020 dalle ore 8 alle ore 17 nell’area dell’Istituto Nervi;

Lentini 21 e 22 novembre 2020 dalle ore 8 alle ore 17 nell’area del Polivalente di Lentini;

Noto il 20 novembre 2020 dalle ore 9 alle ore 15 al Lungomare Lido di Noto;

Pachino/Portopalo il 21 novembre 2020 dalle ore 9 alle ore 15 nell’area della struttura sanitaria di Pachino in via Quasimodo 1;

Avola il 21 novembre 2020 dalle ore 9 alle ore 17 nel piazzale dell’Istituto Ettore Maiorana;

Francofonte il 22 novembre 2020 dalle ore 9 alle ore 17 in piazzale Stadio Comunale.

Nei drive-in sono previsti percorsi dedicati in cui personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti sanitari dell’Asp di Siracusa procede al prelievo del campione rinofaringeo che, in caso di positività, viene immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L’adesione alla campagna è su base volontaria.

Ad oggi complessivamente nei Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti di Siracusa, Augusta ed Avola l’Asp di Siracusa in collaborazione con i sindaci e i dirigenti degli istituti scolastici ha eseguito sulla popolazione scolastica con il metodo del drive in 4.044 tamponi rapidi di cui 23 sono risultati positivi.