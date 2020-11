Siracusa, furti su auto compiuti da giugno a ottobre: arrestato 29enne

Nuova misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Raffaele Violante, siracusano di 29 anni, già conosciuto alle forze di Polizia per una serie di furti su auto in sosta compiuti tra giugno e ottobre di quest'anno.

Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Siracusa su richiesta del Procuratore della Repubblica Aggiunto Fabio Scavone.

Il 31 ottobre scorso il giovane era stato arrestato da un agente di Polizia libero dal servizio per una rapina.

Ad eseguire la misura sono stati gli agenti delle Volanti che dopo mesi di indagini hanno raccolto una corposa documentazione sulla responsabilità di Violante. Le indagini si sono avvalse di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, da testimoni oculari e dagli stessi operatori di polizia che, in alcune circostanze, hanno sorpreso Violante in fragranza di reato.