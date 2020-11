Priolo, moria pesci e granchi morti: si attendono i risultati delle analisi

A Priolo si è in attesa dei risultati dei prelievi effettuati dal servizio veterinaria dell'Asp di Siracusa dopo il fenomeno della moria di pesci rilevato sabato mattina da alcuni pescatori al largo della Penisola Magnisi; mentre il giorno dopo erano stati ritrovati granchi morti nelle acque di Marina di Priolo.

Una volta allertati Procura, Capitaneria di Porto, Arpa, ex Provincia, Vigili Urbani, sabato stesso il sindaco Pippo Gianni ha effettuato un sopralluogo insieme al Comandante della Polizia Municipale, Giovanni Mignosa, sulla zona del rinvenimento di boghe e suri morti.

Sui due episodi è in corso un’inchiesta della Procura della Repubblica per verificare la sussistenza di danni ambientali.

“Aspettiamo con serenità che gli organi competenti accertino eventuali responsabilità – ha commentato il sindaco Gianni - quello che è certo, è che se qualcuno ha commesso un reato dovrà pagare in maniera esemplare affinché episodi simili non si ripetano più”.