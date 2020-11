Siracusa, pusher incastrato durante i controlli sulle misure anticovid

Fermato durante un servizio di controllo per verificare, soprattutto nell’arco serale, il rispetto delle misure di contrasto e per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, si fa scoprore in possesso di droga. E' così che è stato arrestato Giancaludio Assenza, 25 anni, già noto alle forze dell’ordine. Le pattuglie dei militari dell'Arma erano dislocate lungo le arterie stradali di maggiore afflusso per verificare il rispetto dei limiti agli spostamenti infra-comunali e infra-provinciali. Durante uno di questi servizi, i carabinieri in attività sulla 124 con l'obiettivo di controllare i mezzi provenienti dall'autostrada, hanno dato lo stop ad una Fiat 500 guidata da una donna. Sul posto del passeggero c'era il 25enne che alla vista dei militari, ha subito mostrato segni di agitazione, cominciando a polemizzare con i militari sulle motivazioni del controllo. Mentre discuteva, il giovane mentre usciva dall'auto ha messo una mano in tasca. il gesto è stato subito notato dai carabonieri i quali gli hanno imposto di aprire la mano che teneva serrata impedendogli di disfarsi della bustina che teneva in mano e che conteneva 10 grammi di cocaina in polvere. Ispezionata l’autovettura, i militari hanno trovato, nel parasole, una dose di hashish. La perquisizione è stata quindi estesa sia alla coppia sia all’abitazione, con la collaborazione di un’unità cinofila della Finanza di Siracusa. Al termine delle operazioni, sono stati sottoposti a sequestro materiale per il confezionamento della droga; un foglio scritto a mano con appunti inerenti l’attività di spaccio; una cartuccia per pistola calibro 6,35 llegalmente detenuta; denaro contante ritenuto provento di spaccio. Assenza, era uscito dal carcere solo poche settimane prima, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e deferito a piede libero per detenzione illegale di munizionamento. La Procura gli ha concesso i domiciliari.