Siracusa, grave incidente stradale sulla Maremonti: due feriti e strada chiusa

Due i mezzi coinvolti nell'incidente che si è verificato questa mattina sulla Maremonti, all'altezza della Damma.

Sono due i feriti soccorsi dagli operatori del 118, una donna di 50 ani e un uomo di 35/40anni. Entrambi condotti in ospedale: la donna in codice rosso.

Sul posto la Polizia municipale, la Polizia provinciale e i vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre dalle lamiere uno dei due feriti, la signora rimasta incastrata.

La strada è stata chiusa e per consentire i rilievi del caso e il traffico deviato verso Cassibile.