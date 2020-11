Siracusa, Giornata mondiale del prematuro: diretta sui social

Una diretta web per celebrare ieri la Giornata del prematuro organizzata dall'Asp di Siracusa e aperta dai ringraziamenti del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra a medici infermieri e associazioni che si spendono quotidianamente per i bambini prematuri. La Neonatologia con Utin dell’ospedale Umberto primo di Siracusa è l’unico centro specializzato della provincia attrezzato per l’assistenza dei piccoli nati al di sotto della 37esima settimana di gravidanza.

Presenti il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Siracusa Giuseppe D’Aquila, il direttore del Dipartimento Materno infantile Antonino Bucolo, il direttore del reparto di Neonatologia e Utin Massimo Tirantello e la presidente dell’Associazione Pi.Gi.Tin“ Anna Messina. ai quali Ficarra ha chiesto di stilare l’elenco di tutto ciò di cui il reparto ha bisogno al fine di soddisfare tutte le esigenze.

Durante la diretta, seguita via web da numerosi genitori di bimbi nati prematuri, è stato proiettato un video con le immagini del reparto oltre che del Lactariun allestito per una migliore e più confacente gestione del latte materno omologo ma anche donato per i piccoli ricoverati e della nuova sala per l’allattamento.

Anche quest’anno per l’occasione sono state illuminate di viola, il colore mondiale della prematurità, la targa d’ingresso dell’ospedale Umberto primo, il balcone della Terapia Intensiva Neonatale.